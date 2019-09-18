بزي من عمان: تحويلات المغتربين ساهمت في دعم لبنان واستقراره

اكد رئيس ​الوفد اللبناني​ الى ​الاردن​ النائب ​علي بزي​ في كلمة القاها خلال انعقاد ​الجمعية البرلمانية​ لمجلس اوروبا في العاصمة عمان حول "الشتات وأثرهم في الاقتصاد"، "على دور المغتربين اللبنانيين في تطور ونمو الاقتصاد الوطني، مستعرضا انطلاقة الهجرة اللبنانية منذ منتصف القرن التاسع عشر بوتائر مختلفة بين مرحلة واخرى وارتباطها بالتطورات الاقتصادية وتسارع النمو في ​الاقتصاد العالمي​، وبخاصة في اقتصاد الدول الصناعية المعتمدة نظام اقتصاد السوق وفترة التغيرات السياسية والاقتصادية في المنطقة".

ولفت بزي الى "أن تحويلات المغتربين شكلت بين 11 و 25 بالمئة من الدخل الوطني في العقد الماضي، حيث ساهمت في دعم واستقرار الاقتصاد، الا ان هذه التحويلات تراجعت في السنوات الماضية تراجعا ملحوظا". وشدد بزي "على أهمية الاغتراب اللبناني استراتيجيا لرأس المال الثقافي والسياسي والاقتصادي".

واشار الى "ان الوفد اللبناني التقى النائب الاول لرئيس ​مجلس النواب​ الاردني الدكتور نصار القيسي، حيث نقل اليه تحيات الرئيس ​نبيه بري​".

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