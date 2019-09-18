الريجي ضبطت مصنوعات تبغية مهربة في المتن وكسروان والشمال

نفذ جهاز مكافحة التهريب في إدارة حصر ​التبغ​ والتنباك اللبنانية "​الريجي​" حملة مداهمات في مناطق ​المتن​ و​كسروان​ و​الشمال​، ضبطت بنتيجتها كميات كبيرة من المصنوعات التبغية المهربة والتنباك المعسل والسيجار والسيجارة الإلكترونية. وبلغت قيمة الغرامات على المخالفين مئات الملايين من الليرات اللبنانية، وسطرت ​محاضر ضبط​ بهم أودعت الى ​القضاء​ المختص.

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