الحريري: نأمل ان تؤدي التعيينات الى تنقية الجسم القضائي ونؤكد دعمنا المطلق له

أكد رئيس ​مجلس الوزراء​ ​سعد الحريري​ خلال استقباله رئيس مجلس ​القضاء​ الأعلى القاضي سهيل عبود والمدعي العام التمييزي القاضي ​غسان عويدات​ ورئيس ​مجلس شورى الدولة​ القاضي فادي الياس، في حضور الامين العام لمجلس الوزراء القاضي ​محمود مكية​ "الدعم المطلق للسلطة القضائية للقيام بالمهام المنوطة بها وفق أحكام ​الدستور​ والقوانين المرعية"، مشيراً إلى "إننا كلنا أمل في أن تؤدي ​التعيينات​ الجديدة في القضاء إلى إعطاء دفع للسلطة القضائية نحو الأفضل بما يؤدي إلى تحقيق نقلة نوعية في عمل القضاء ككل وتنقية الجسم القضائي من الشوائب"، مبديا دعمه "الكامل واستعداد ​الحكومة​ للتعاون بكل الخطوات المنوي اتخاذها لتعزيز استقلال القضاء وإعادة ثقة المواطنين به".

وأبدى تفهمه "لهواجس ​القضاة​"، مؤكدا "استعداد الحكومة لمناقشة هذه الهواجس وتبديدها، مع الأخذ في الاعتبار الأوضاع التي يمر بها ​لبنان​ في الوقت الحالي".

وفي معرض تكرار دعمه للسلطة القضائية، أكد الحريري "الرغبة في مواكبة الخطوات الإصلاحية المنوي القيام بها على الصعيد القضائي، واستعداده لعقد اجتماعات دورية لتقويم مراحل هذه الخطوات توصلا الى الأهداف المرجوة"، مشددا على "إرادة واضحة لا تحمل أي تأويل لرفع الغطاء عن أي مرتكب مهما كان موقعه".