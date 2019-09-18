استقبل وزير الدفاع الياس بو صعب، السفيرة النروجية الجديدة في لبنان لين ستاسيث وتمَّ البحث في الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة وفي سبل تعزيز الدعم النروجي للبنان وخصوصًا في مجال نزع الألغام والدعم الإنساني.
كما واستقبل السفير البلغاري الجديد في لبنان بويان بيليف وتم التداول في أسس إرساء التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين بما يخدم مصلحة البلدين.
والتقى الملحق العسكري في فرنسا العميد الركن الياس ساسين قبل مباشرته بتأدية مهامه في باريس وتم التداول في الملفات التي تتم مناقشتها حاليًا بين لبنان وفرنسا وفي العمل على تعزيز التعاون وتفعيل التواصل بين البلدين.
كانت هذه تفاصيل خبر بو صعب استقبل السفيرة النروجية الجديدة والسفير البلغاري الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.