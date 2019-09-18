بو صعب استقبل السفيرة النروجية الجديدة والسفير البلغاري الجديد

استقبل وزير الدفاع ​الياس بو صعب​، السفيرة النروجية ​الجديدة​ في ​لبنان​ لين ستاسيث وتمَّ البحث في الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة وفي سبل تعزيز الدعم النروجي للبنان وخصوصًا في مجال ​نزع الألغام​ والدعم الإنساني.

كما واستقبل السفير البلغاري الجديد في لبنان بويان بيليف وتم التداول في أسس إرساء التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين بما يخدم مصلحة البلدين.

والتقى الملحق العسكري في ​فرنسا​ العميد الركن الياس ساسين قبل مباشرته بتأدية مهامه في ​باريس​ وتم التداول في الملفات التي تتم مناقشتها حاليًا بين لبنان وفرنسا وفي العمل على تعزيز التعاون وتفعيل التواصل بين البلدين.