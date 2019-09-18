المطران عون: بتضامننا ومحبتنا لبعضنا البعض نستطيع تحقيق المعجزات

دشن راعي أبرشية جبيل المارونية ​المطران ميشال عون​ كنيسة ​مار شربل​ في بلدة نهر ابراهيم- ​قضاء جبيل​ التي شيدها الخوري شربل الخوري وفاء لنذر بمؤازرة عدد من المؤمنين، خلال قداس احتفالي كرس خلاله مدخل الكنيسة ومذبحها.

وتحدث في عظته عن اهمية بناء الكنيسة وقوة شفاعة مار شربل "الذي يحل بركته اين ما وجد"، مشيرا الى ان "قديس ​لبنان​ اصبح قديس ​العالم​ كله حيث ان عجائبه عمت الاقطار كلها". وشدد على اهمية "الحفاظ على ايماننا والعمل بتعاليم ​الانجيل​ وان نكون اناسا مؤمنين بعيدين في حياتنا عن كل ما يسيء الى الله والآخرين".

واعرب عن شكره "لكل من ساهم وساعد في تشييد هذه الكنيسة"، وقال: "بتضامننا ومحبتنا لبعضنا البعض نستطيع تحقيق المعجزات".

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