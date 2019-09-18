مراد: مجدل عنجر ستبقى خالية من المقالع والكسارات وجبالها ستبقى شامخة

ركّز وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية حسن مراد، على أنّ "أهلنا في مجدل عنجر جبال البقاع، ومن يكون ضهره جبل لا يقبل أن يشوّه هذه الجبال الشامخة".
وأكّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّ "مجدل عنجر ستبقى خالية من المقالع والكسارات، وجبالها ستبقى شامخة".
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