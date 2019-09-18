مراد: مجدل عنجر ستبقى خالية من المقالع والكسارات وجبالها ستبقى شامخة

ركّز وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية ​حسن مراد​، على أنّ "أهلنا في ​مجدل عنجر​ جبال البقاع، ومن يكون ضهره جبل لا يقبل أن يشوّه هذه الجبال الشامخة".

وأكّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّ "مجدل عنجر ستبقى خالية من ​المقالع والكسارات​، وجبالها ستبقى شامخة".