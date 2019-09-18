اعتصام في عين الحلوة رفضا لاجراءات وزارتي العمل والتربية

نفذ المئات من ​الطلاب​ ​الفلسطينيين​ في ​عين الحلوة​، اعتصاما عند المدخل الرئيسي الشمالي للمخيم احتجاجا على عدم تسجيل الطلاب الفلسطينيين في ​المدارس الرسمية​ اللبنانية في ​مدينة صيدا​ كما جرت العادة كل عام، ورفضا لقرار وزير العمل ​كميل ابو سليمان​، بشأن المؤسسات واللعمال الفلسطينيين بفرض الحصول على اجازة عمل ومطالبة اللجنة الوزارية بالاسراع في اقرار الحقوق المدنية والانسانية.

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