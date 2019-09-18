أردوغان: ننتظر دعما أقوى من الاتحاد الأوروبي بشأن إدلب وشرق الفرات

لفت الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ إلى أن "​تركيا​ تنتظر دعما أقوى من ​الاتحاد الأوروبي​ بشأن إدلب وشرق ​الفرات​"، مشيراً إلى ان "تركيا ستطبق خطة العمليات في حال لم تتوصل إلى نتيجة بشأن إقامة "المنطقة الآمنة" في شرق الفرات خلال أسبوعين".

وأشار إلى ان "التطورات التي ستحصل خلال الأشهر المقبلة ستكون حاسمة بالنسبة للموضوع السوري، حيث ستحدد ما إذا كانت ​الأزمة السورية​ ستتفاقم أو تحل"، لافتا إلى "انتظار تركيا دعما أقوى من الاتحاد الأوروبي بشأن إدلب وشرق الفرات".

وأوضح "إننا اتخذنا قرارات مهمة حول حل الأزمة السياسية والإنسانية في ​سوريا​ خلال القمة التركية الإيرانية الروسية، وقمنا بإزالة كل المشاكل التي تعيق تشكيل اللجنة الدستورية".