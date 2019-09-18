اتهم النائب في البرلمان العراقي، فائق الشيخ علي، قائد فيلق القدس، قاسم سليماني بالدفع باتجاه رفع الحصانة عنه، متوجهاً إلى سليماني بالقول "أهنئك من كل قلبي على النصر الذي حققته أنت، من خلال أشقائك في مجلس نوابنا العراقي برفع الحصانة عني، ساعدك الله يا سليماني على حجم الجهد الذي بذلته في تربيتهم وإعدادهم. أنت تستحق التحية".
وصوت مجلس النواب العراقي، أمس الثلاثاء، على رفع الحصانة البرلمانية عن النائب، فائق الشيخ علي، بعد أن جمعت تواقيع من مجموعة برلمانيين على خلفية الخلاف الذي نشب بينه وبين النائبة السابقة، مستشارة رئيس الحكومة العراقية، حنان الفتلاوي.
كانت هذه تفاصيل خبر نائب عراقي يتهم قاسم سليماني برفع الحصانة عنه: أهنئك على النصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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