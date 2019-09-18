مكتب ماكرون: الرئيس الفرنسي سيلتقي أمير قطر بباريس في 19 أيلول

أعلن مكتب الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​، أنّ الأخير "سيلتقي ​أمير قطر​ الشيخ ​تميم بن حمد آل ثاني​، في ​باريس​ في 19 أيلول الحالي". وقد شهدت السنوات الأخيرة دفعة قويّة في العلاقات الثنائية بين الدوحة وباريس، لاسيما منذ الزيارة الّتي أجراها أمير قطر إلى فرنسا في 14 أيلول 2017، في أولى جولاته الخارجيّة منذ إعلان أربع دول عربية (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) مقاطعتها للدوحة بتاريخ الخامس من حزيران من 2017.

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