شمخاني: طهران جاهزة للرد بشكل كبير إذا ما تمّ الاعتداء عليها أو على مصالحها

اكد أمين ​مجلس الأمن القومي الإيراني​ ​علي شمخاني​ أن "​طهران​ جاهزة للرد بشكل كبير إذا ما تمّ الاعتداء عليها أو على مصالحها"، مشيراً إلى أن "دفاع الشعب اليمني عن نفسه أمام العدوان الخارجي حق مشروع وقانوني ورد طبيعي"، لافتاً إلى أن "استراتيجية طهران السياسية هي خفض التوترات في المنطقة وتجنب أي تصادم مع أي جهة".

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