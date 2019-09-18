ظريف: زيارتي إلى نيويورك للمشاركة بالجمعية العامة للأمم المتحدة لم تُحسم بعد

أعلن وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف، في تصريح صحافي، أنّ "زيارتي إلى نيويورك للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، لم تُحسم بعد، وليس لدينا تأشيرة في الوقت الراهن".
وكانت قد ذكرت وكالة الإيرانية "إرنا"، في وقت سابق، أنّ "زيارة رئيس الجمهورية حسن روحاني والوفد المرافق له لحضور الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة، ربّما لن تتمّ بسبب عدم إصدار التأشيرات من قبل الإدارة الأميركية". وأوضحت أنّه "كان من المقرّر أن يتوجّه ظريف إلى نيويورك صباح يوم الجمعة 20 أيلول، وروحاني يوم الإثنين 23 أيلول، وإذا لم يتمّ إصدار التأشيرات في الساعات القليلة المقبلة، فمن المحتمل أن يتمّ إلغاء الزيارات".
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