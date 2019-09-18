وزير النفط الإيراني: هجمات أرامكو لها أثر قصير الأجل لكنه ينعكس على أسعار الخام

لفت وزير ​النفط​ ال​إيران​ي، ​بيجن زنغنه​، في تصريح على هامش جلسة للحكومة الإيرانية، إلى أنّ "الهجمات على شركة "أرامكو" في ​السعودية​، لها أثر قصير الأجل لكنّه ينعكس على أسعار الخام"، مشدّدًا على أنّ "النفط ليس سلاحًا بل سلعة لجميع البشر، ويتعيّن إتاحة تدفّقه بشكل حرّ في الأسواق".

وأوضح في ما يتعلّق بمساعي ​الولايات المتحدة الأميركية​ تعويض النفط الإيراني بالسعودي، أنّ "أميركا ومنذ فترة بعيدة وراء ذلك، ومن المحتمل أنّ يصبّ حظر النفط الإيراني في هذا الشأن"، لافتًا إلى "انّنا قلقون فی ما یتعلّق بأمن إنتاج السوق النفطية، وهذه القضية لطالما أكّدت عليها إيران".

وكان قد أشار في وقت سابق، إلى أنّ "الوزارة بذلت جهودًا مكثّفة وأنجزت مشاريع هامّة عديدة، وأثبتت أنّ الحظر لا يمكنه أن يوقف انتاج النفط في البلاد".