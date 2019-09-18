عبر الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ في مكالمة هاتفية أجراها اليوم مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، عن قلقه إزاء الهجمات التي استهدفت منشآت نفط في المملكة.

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كانت هذه تفاصيل خبر الكرملين: بوتين يبحث هاتفيا مع ولي عهد السعودي الوضع عقب الهجوم على منشآت نفطية في السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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