تفجير انتحاري داخل مبنى حكومي في شرق أفغانستان

اسماء السيد - جلال آباد: فجّر انتحاري نفسه داخل مبنى حكومي في شرق أفغانستان، وفق ما أفاد مسؤول في الولاية الأربعاء، بعد يوم من مقتل 48 شخصًا في هجومين منفصلين، وقع أحدهما قرب تجمع انتخابي للرئيس أشرف غني.
وأفاد المتحدث باسم حاكم ولاية ننغرهار عطاء الله خوغياني أن "قوات الأمن توجّهت إلى المكان لإنقاذ الموظفين" في مركز تسجيل الهويات الإلكتروني في عاصمة الولاية جلال أباد حيث وقع الهجوم.
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