سقوط مستريحة جديدة نصبت على المواطنين بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

ضبطت أجهزة الأمن بالقليوبية، اليوم الأربعاء، ربة منزل لاتهامها بالنصب على المواطنين، والتحصل منهم على مبالغ مالية، نظير إنشاء جمعية، ومشاركة كل منهم بنسبة أسهم مختلفة القيمة مقابل أرباح شهرية في القناطر الخيرية.

تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور القناطر الخيرية، بتحرير محضر رقم 9278 إداري مركز القناطر الخيرية لسنة 2019، من "سماح. ع"، 35 سنة، ربة منزل، و"آية. ع" 19 سنة، ربة منزل، (وآخرين)، وجميعهم مقيمين أبو الغيط – دائرة المركز، بتضررهم من "د. و. ن"، وشهرتها "بوسي" لقيامها بالنصب عليهم، والتحصل منهم على مبالغ مالية على سبيل إنشاء جمعية ومشاركة كل منهم بنسبة أسهم مختلفة القيمة تتراوح ما بين (5000:10000 جنيه) لكل فرد، مقابل تحصلهم على أرباح شهرية غير محددة القيمة.

تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المشكو في حقها، وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة، وجارٍ العرض على النيابة.