وفد من 26 رجل أعمال يزرون الإمارات للتباحث حول العلاقات السياحية بين البلدين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منار الرخ:

عقد أحمد الوكيل، رئيس غرفة الإسكندرية التجارية، اجتماعا مع شعبة السياحة والطيران بالغرفة برئاسة حسام الحلو لتحديد التكليفات والمقترحات التي سيتم بحثها خلال زيارتهم لدولة الإمارات.

وتعقد دائرة السياحة والتسوق بدبى، زيارة تضم 26 رجل أعمال من المهتمين بالنشاط السياحي، في الفترة من 21 إلى 25 سبتمبر الجاري، بحسب بيان من الغرفة اليوم.

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واتفق الوكيل مع الوفد الذي سيزور دبي برئاسة حسام الحلو، رئيس شعبة السياحة، على ضرورة التمثيل المشرف لمصر.

وقال عادل شعلان، عضو شعبة السياحة والطيران بالإسكندرية، إن الوفد الذي سيزور دبي هو الأول من نوعه في تاريخ العلاقات السياحية بين مصر والإمارات ولابد من استثماره الاستثمار الأمثل لخدمة البلدين.

الجدير بالذكر أن دائرة السياحة والتسوق بدبي، برئاسة سعيد هلال المري، تنظم رحلة في الفترة من 21 إلى 25 سبتمبر الجارى، لوفد من شعبة السياحة والطيران بغرفة الإسكندرية التجارية برئاسة حسام الحلو رئيس الشعبة، يضم 26 شركة سياحة مصرية وممثلون عن اتحاد الغرف السياحية.