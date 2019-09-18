معرض للمنسوجات اليدوية خلال الاحتفال باليوم العالمي للسياحة بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج – عمار عبدالواحد:

عقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ سوهاج، اليوم الأربعاء، اجتماعًا تنسيقيًا مع الأجهزة والجهات المعنية بالسياحة، وعدد من الجمعيات المهتمة بالمجال، إلى جانب الوحدات المحلية ومديريات الخدمات، استعداداً لاحتفالات المحافظة باليوم العالمي للسياحة، والذي يوافق 27 سبتمبر من كل عام.

وأكد محافظ سوهاج خلال الاجتماع على ضرورة إبراز جمال المحافظة وتاريخها الأثري، وأن تظهر سوهاج بشكل مختلف، لافتا إلى أهمية إبراز الإمكانيات الأثرية، والتاريخية، والسياحية للمحافظة، كونها مصدر دخل هام لأبناء سوهاج.

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ولفت "الأنصاري" إلى أن فعاليات اليوم ستشهد ماراثون رياضي يبدأ من المنطقة الأثرية بأخميم، وينتهي بالحديقة المتحفية، بالإضافة إلى طابور عرض، يبدأ من جامعة سوهاج حتى الحديقة المتحفية، كما يقام معرض لأنشطة الاحتفال، بمشاركة فرقة سوهاج للفنون الشعبية، وفرقة الموسيقى العربية، وإحدى فرق المدارس، بالإضافة إلى إقامة أنشطة سياحية وفنية متنوعة داخل متحف سوهاج القومي لتنشيط السياحة.

وأشار المحافظ إلى إقامة معرض بالحديقة المتحفية، لعرض منتجات الأنوال والمنسوجات اليدوية التى تشتهر بها سوهاج .

وأشار "الأنصاري" إلى أن المحافظة تعمل لدعم وتنشيط السياحة الداخلية، والخارجية والعمل على وضع سوهاج على الخريطة السياحية العالمية، لما تتمتع به من مقومات جذب سياحية ومناطق أثرية متنوعة.