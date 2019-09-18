خفض درجات القبول بالمدارس الفنية في المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا- محمد المواجدي:

وافق اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، على تخفيض مجموع القبول ببعض مدارس التعليم الفني للعام الدراسي 2019/2020، وذلك لعدم استكمال الأعداد المستهدف قبولها من الطلاب في بعض المدارس الفنية وحرصاً على مصلحة الطلاب.

وقال محمد عزب وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، في تصريحات له اليوم الأربعاء، إن ذلك يأتي استجابة لطلبات الإدارات التعليمية المختلفة على مستوى المحافظة بتخفيض الحد الأدنى للقبول واستكمال الكثافة ببعض المدارس بكل إدارة تعليمية.

وأشار عزب، إلى خفض درجات القبول بمدرسة مطاي الصناعية بنين وبنات من مجموع (150) درجة الى (148)، ومن (185.5) درجة إلى (182.5) بمدارس ملوي الصناعية بنات، ومن (195) درجة بمدارس مغاغة الصناعية بنين الى (173)، ومن (160) درجة إلى (145) درجة بمدرسة برطباط الفنية الصناعية بنات، بالإضافة لخفض درجات القبول بمدرسة مغاغة التجارية بنات من (142) درجة إلى (140).