وزير المالية السعودي: إيرادات الميزانية لن تتأثر بهجوم أرامكو

أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان، اليوم الأربعاء، أن إيرادات الميزانية لن تتأثر بالهجمات الإرهابية الخاصة بأرامكو.

وقال الجدعان - في تصريحات خاصة لقناة (العربية) الإخبارية - "إنه لا يوجد أي تأثير في الجوانب المالية والاقتصادية للهجمات الإرهابية التي تعرض لها معملا نفط أرامكو"..مشيرًا إلى نمو إجمالي الإنفاق بنسبة 6.3% في النصف الأول من 2019، وارتفاع الإيرادات غير النفطية بنسلة 14.4% خلال نفس الفترة ، متوقعًا نمو الناتج غير النفطي 2.9% إلى 3% هذا العام.

وأضاف أن عجز الميزانية تراجع في النصف الأول من هذا العام بنسبة 86%، إلى 5.7 مليار ريال، مقارنة بعجز بلغ 41.7 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وبشأن ضريبة القيمة المضافة، قال الوزير "لا أتوقع زيادة الضريبة المضافة في 2020، ولا بد من التنسيق مع مجلس التعاون بخصوص هذه الضريبة".

وكان الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة السعودي، قد تفقد - في وقت سابق - معامل شركة أرامكو

الأول من 2019، وارتفاع الإيرادات غير النفطية بنسلة 14.4% خلال نفس الفترة ، متوقعًا نمو الناتج غير النفطي 2.9% إلى 3% هذا العام.وأضاف أن عجز الميزانية تراجع في النصف الأول من هذا العام بنسبة 86%، إلى 5.7 مليار ريال، مقارنة بعجز بلغ 41.7 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.وبشأن ضريبة القيمة المضافة، قال الوزير "لا أتوقع زيادة الضريبة المضافة في 2020، ولا بد من التنسيق مع مجلس التعاون بخصوص هذه الضريبة".وكان الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة السعودي، قد تفقد - في وقت سابق - معامل شركة أرامكو السعودية في بقيق، التي تعرضت لهجمات إرهابية، ونتج عنها حرائق تمت السيطرة عليها.

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