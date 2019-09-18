انتخابات إسرائيل: تعادل نتنياهو وغانتس بعد فرز 90% من الأصوات

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ومنافسه الرئيسي بيني غانتس "متعادلان"، وذلك بعد فرز جميع الأصوات تقريبًا، غداة الانتخابات العامة التي جرت الثلاثاء.

وقالت تقارير إعلامية إن كلا من حزب الليكود والتحالف الوسطي "أزرق أبيض" حصل على 32 مقعدًا من أصل 120، وذلك بعد فرز 90% من الأصوات.

واعتمدت وسائل الإعلام على مصادر في لجنة الانتخابات

المركزية، التي لم يصدر عنها أرقام رسمية بعد، وفق ما ذكرت وكالة "فرانس برس".

ولم تقدم النتائج صورة واضحة بشأن تشكيل الائتلاف الحكومي، مما يزيد من احتمال إجراء مفاوضات شاقة لتشكيل حكومة موحدة.

ويمكن لوزير الدفاع السابق أفيجدور ليبرمان أن يثبت وصفه بأنه "صانع الملوك"، حيث تظهر النتائج الأولية

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أن حزبه "إسرائيل بيتنا" حصل على 9 مقاعد.

وقالت تقارير إن القائمة المشتركة التي تنضوي تحتها الأحزاب الفلسطينية، ستجعل النواب الفلسطينيين ثالث أكبر قوة في البرلمان مع 12 مقعدًا.

ويمكن لهذه النتيجة أن تسمح للأحزاب الفلسطينية بمنع نتانياهو من البقاء في منصبه، خاصة إذا ما قرروا الانضمام إلى غانتس.

يشار إلى أن الأحزاب الفلسطينية في إسرائيل لم تقم سابقًا بتأييد أي شخص لرئاسة الوزراء.

وصوت الإسرائيليون، أمس الثلاثاء، في الانتخابات التشريعية العامة التي تجري للمرة الثانية في غضون 5 أشهر.