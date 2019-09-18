قوات المقاومة المشتركة تتصدى لهجوم من ميليشيات الحوثي جنوب الحديدة

أفادت مصادر عسكرية يمنية، اليوم الأربعاء، بأن قوات المقاومة المشتركة تصدت لهجوم من ميليشيات الحوثي في أطراف مركز مديرية الدريهمي جنوب محافظة الحديدة ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفالحوثيين.
كانت المليشيات نهبتها من مخازن الدولة في وقت سابق.
ونقلت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية اليوم عن المصادر قولها إن ميليشيات الحوثي تكبدت خسائر فادحة في مديرية الدريهمي، وأنه تم استعادة أسلحة وذخائر
وكانت جهود الأمم المتحدة قد توصلت في بداية سبتمبر الجاري إلى اتفاق بين وفدي الحكومة اليمنية، والميليشيات الحوثية على نشر مراكز مراقبة للإشراف على وقف إطلاق النار والتقدم باتجاه تفعيل اتفاق استوكهولم.
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