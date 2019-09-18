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استشهاد فلسطينية برصاص الاحتلال الإسرائيلي في القدس

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استشهدت فلسطينية بعد ساعتين من إطلاق جنود الاحتلال الإسرائيلي النار عليها على حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة، صباح اليوم الأربعاء.

وأكد مستشفى هداسا الإسرائيلي الذي نقلت إليه السيدة نبأ استشهادها بعد إصابتها بالرصاص وتركها تنزف في المكان مدة طويلة قبل نقلها للمستشفى.

وزعمت وسائل إعلام  أنّ السيّدة التي لم تُعرف هويتها بعد كانت تعتزم تنفيذ عملية طعن.

وكانت وسائل إعلام قالت، إن فلسطينية تعرضت، صباح اليوم الأربعاء، إلى إصابات نتيجة إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي الرصاص عليها عند حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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