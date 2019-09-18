الملك سلمان: السعودية ستدافع عن أراضيها ومنشآتها أيا كان مصدر هذه الهجمات

أكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، الثلاثاء، أن المملكة ستدافع عن أراضيها ومنشآتها الحيوية، وأنها قادرة على الرد على تلك الأعمال أياً كان مصدرها.
وقال الملك سلمان، خلال ترأسه اجتماعاً لمجلس الوزراء، إن" الاعتداء الجبان على أكبر وأهم معامل معالجة الزيت الخام في العالم التابع لشركة أرامكو في (بقيق) هو امتداد للاعتداءات المتكررة التي طالت المنشآت الحيوية، وهددت حرية الملاحة البحرية، وأثرت على استقرار نمو الاقتصاد العالمي". حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية"واس".
وأهاب بالمجتمع الدولي أن يقوم بإجراءات أكثر صرامة لإيقاف هذه الاعتداءات السافرة التي تهدد المنطقة وأمن الإمدادات البترولية واقتصاد العالم، ومحاسبة وردع كل من يقف خلفها.
وجدد التأكيد على أن الهدف من هذا العدوان التخريبي غير المسبوق الذي يهدد السلم والأمن الدوليين موجه بالدرجة الأولى لإمدادات الطاقة العالمية وأنه امتداد للأعمال العدوانية السابقة التي تعرضت لها محطات الضخ لشركة أرامكو السعودية باستخدام أسلحة إيرانية.
ودعا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في إدانة من يقف وراء ذلك والتصدي بوضوح لهذه الأعمال الهمجية التي تمس عصب الاقتصاد العالمي.
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