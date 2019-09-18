بن سلمان: ما حدث اختباراً حقيقياً للإرادة الدولية

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تلقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اتصالاً هاتفياً الأربعاء من الرئيس مون جاي إن، رئيس جمهورية كوريا الجنوبية.
ودان الرئيس الكوري الاعتداءات على منشآت حيوية في المملكة والتي لا تؤثر فقط على المملكة بل على العالم، والاقتصاد العالمي وعلى إمدادات الطاقة، داعياً المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات حازمة وموقف صارم تجاه مثل هذه الهجمات التخريبية.
من جهته، اعتبر ولي العهد ما حدث اختباراً حقيقياً للإرادة الدولية في مواجهة الأعمال التخريبية المهددة للأمن والاستقرار الدوليين.
المصدر وكالات
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