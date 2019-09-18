كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس الأفغاني يدرس مسودة الاتفاق بين الولايات المتحدة وطالبان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لم يكن أمام الرئيس الأفغاني أشرف غني أكثر من 20 دقيقة لدراسة مسودة اتفاق بين الولايات المتحدة وطالبان بشأن سحب الآلاف من القوات الأمريكية من بلاده، ولكن الانتخابات المقبلة قد تضعه في قلب المحادثات لإنهاء عقود من الحرب.

وقال أحد كبار كابول، وهو مسؤول مقرب من الزعيم الأفغاني، أن ما قرأه في المسودة التي تحدد الصفقة المنهارة الآن، ترك غاني ومسؤولوه - الذين استبعدوا من المحادثات بسبب رفض طالبان التفاوض مع ما اعتبروه نظام "دمية" غير شرعي - يشعرون بالضيق والاستياء الشديد.

سأل غاني زلماي خليل زاد، الدبلوماسي الأفغاني المولود في أفغانستان والذي قاد المفاوضات من أجل واشنطن، في اجتماع عقد بعد ذلك مباشرة: "ألا يبدو ذلك استسلامًا لطالبان؟"، وفقًا للمصدر الذي كان حاضرًا.

وقتلت الجماعة الإسلامية المتشددة التي حكمت أفغانستان لمدة خمس سنوات آلاف الجنود والمدنيين الأفغان منذ أن أطاحت بها القوات التي تقودها الولايات المتحدة في عام 2001، واستمرت الهجمات طوال مفاوضاتها مع واشنطن.

وردًا على شكوك غاني، قال المسؤول الأفغاني أن خليل زاد أجاب: "هذه أفضل صفقة سنتوصل إليها على الإطلاق".

ورفضت وزارة الخارجية الأمريكية التعليق على الاجتماع. خليل زاد غير متوفر للتعليق.

ولم تكن مخاوف الحكومة الأفغانية هي التي أغرقت الصفقة - فقد ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فجأة محادثات سرية مع طالبان في معسكره في كامب ديفيد الذي تم التخطيط له في 8 سبتمبر وقال منذ ذلك الحين إن المحادثات "ماتت".

ولكن بالنسبة للحكومة الأفغانية، قد تكون هذه فرصة للعودة إلى اللعبة وتشكيل الاتجاه المستقبلي لعملية السلام.

ومن المتوقع الآن أن تجري الانتخابات الرئاسية، التي أرادت طالبان وحتى العديد من المسؤولين الغربيين التركيز عليها على إبرام اتفاق السلام، في 28 سبتمبر.

وقال غاني في تجمع انتخابي الأسبوع الماضي: "الآن، أصبحت إدارة عملية السلام، وتخطيطها وتنفيذها، هي الواجب الوحيد لحكومة أفغانستان". مضيفًا: "سأنفذ ذلك."

وتعهدت طالبان بتعطيل الانتخابات بعنف وقتلت يوم الثلاثاء قرابة 50 شخصًا في تفجيرين انتحاريين استهدف أحدهما حشدًا انتخابيًا في غاني.

ويقول المسؤولون الأفغان أن الرأي السائد في كابول هو أن الصفقة الأمريكية قدمت الكثير من التنازلات لطالبان بينما لم تحصل على شيء في المقابل، وتركت الحكومة الأفغانية، الحليف المفترض لأميركا، تتأرجح.

ويوضح الخلاف الانقسام العميق الذي نشأ بين الولايات المتحدة والحكومة بشأن أي اتفاق سلام ويؤكد على مدى صعوبة تقديم جبهة موحدة في التعامل مع مفاوضي طالبان.

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ويقول مسؤولون أفغان ودبلوماسيون غربيون في كابول كانوا يتابعون المحادثات عن كثب إن انهيار الصفقة أضر بمصداقية خليل زاد، ومستقبله أصبح الآن موضع شك وما زال من غير الواضح ما إذا كان يمكن إحياء المحادثات.

قال قائد القوات الأمريكية في أفغانستان أن طالبان "بالغت في السيطرة على أيديهم" في المفاوضات وأنه من المرجح أن تزداد سرعة العمليات العسكرية الأمريكية.

وأضاف قرار ترامب بإقالة مستشار الأمن القومي المتشدد "جون بولتون" تعقيدًا إضافيًا، ويخشى البعض في واشنطن من أن تؤدي الانتخابات إلى زيادة صعوبة إحياء المحادثات قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية العام المقبل.

إذا استؤنفت المحادثات، يقول مسؤولو غاني، "أن صيغة خليل زاد لعقد مفاوضات منفصلة مع طالبان كخطوة أولية للمحادثات اللاحقة بين المشاركين الأفغان في الصراع لا يمكن تكرارها".

وبدلًا من ذلك، ستضغط الحكومة من أجل تسلسل يشهد وقف إطلاق النار يتبعه محادثات مباشرة مع طالبان، مما يؤدي إلى ضمانات أمنية موثوقة. وعندها فقط يتم سحب القوات الأمريكية.

وقال المسؤول الأفغاني: "يجب أن تكون الحكومة في حالة وجود اتفاق في المستقبل".

وبموجب مسودة الاتفاق، سيتم سحب حوالي 5000 جندي أمريكي في مقابل ضمانات بأن أفغانستان لن تستخدم كقاعدة لهجمات المتشددين ضد الولايات المتحدة وحلفائها.

ومن وجهة نظر غاني، فإن تأكيدات طالبان بأنها لن تسمح للجماعات المسلحة مثل القاعدة بالعمل في أفغانستان كانت لا قيمة لها، بالنظر إلى القسم الرسمي للولاء الذي ربطها.

وتعهد زعيم القاعدة أيمن الظواهري بالولاء لزعيم طالبان الملا هبة الله أخوندزادا في عام 2016.

وفي الوقت نفسه، أظهرت تقارير المخابرات أن قادة طالبان الميدانيين واثقين من النصر وحريصون على القتال.

بينما تحدث خليل زاد بوضوح عن خطط لسحب الآلاف من القوات الأمريكية، وقال المسؤول الأفغاني البارز أن مصير المحادثات "بين الأفغان" المستقبلية التي ستقرر التوصل إلى تسوية سلمية نهائية مع طالبان أقل وضوحًا.

وقال المسؤول الأفغاني: "لقد كان الفشل الكبير للصفقة هو أن خليل زاد لم يتمكن من إقناع طالبان بالدخول في مفاوضات مباشرة مع الحكومة الأفغانية".

