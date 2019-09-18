كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وكالة إيرانية: روحاني قد يتغيب عن اجتماع الأمم المتحدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إن رئيسها ووزير خارجيتها قد يتغيبان عن اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة لأن الولايات المتحدة لم تصدر تأشيراتهم بعد.

قدمت وكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا" التقرير اليوم الأربعاء قائلة إن وفدها الأول للحدث السنوي لم يغادر إيران بسبب عدم حصوله على تأشيرات.

واضافت ان وزير الخارجية محمد جواد ظريف سيتوجه الى هناك يوم الجمعة ويتبعه الرئيس الايراني حسن روحاني يوم الاثنين.

يأتي ذلك في الوقت الذي تم فيه طرح اجتماع الأمم المتحدة كموقع محتمل لاجتماع مباشر بين الرئيس دونالد ترامب وروحاني.

ومع ذلك، فإن الهجوم الذي وقع في نهاية الأسبوع على منشآت النفط السعودية الحيوية قد زاد التوترات في المنطقة. وقال المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي إن المحادثات المباشرة لن تحدث.

رسلت فرنسا خبراء للمساعدة في التحقيق في هجمات الطائرات بدون طيار على منشآت النفط السعودية.

أعلن مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هذه الخطوة في بيان الأربعاء بعد أن تحدث الزعيم الفرنسي مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

يقول البيان إن الخبراء الفرنسيين يطلبون من السعودية المساعدة في "إلقاء الضوء على مصدر وأساليب" الهجمات.

ندد ماكرون بالهجمات وشدد على أهمية أمن المملكة العربية السعودية.

قال مكتب ماكرون يوم الثلاثاء إن فرنسا تواصل الجهود الدبلوماسية للحد من التوترات في جميع أنحاء الخليج الفارسي.

استهدف هجوم السبت أكبر منشأة لمعالجة النفط في العالم وحقل نفط رئيسي في المملكة العربية السعودية. وقد أعلن متمردو الحوثي اليمنيين مسئوليتهم عن الهجوم، رغم اشتباه الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية في أن إيران كانت وراء الهجوم. تنفي إيران تورطها.

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تقول المملكة العربية السعودية إنها تنضم إلى تحالف تقوده الولايات المتحدة لتأمين الممرات المائية في الشرق الأوسط بعد هجوم استهدف صناعة النفط الحيوية.

نشرت وكالة الأنباء السعودية الحكومية صباح اليوم الأربعاء بيانًا نقلًا عن مسؤول لم يذكر اسمه يقول إن المملكة قد انضمت إلى مبنى الأمن البحري الدولي.

انضمت إلي هذه مهمة بالفعل أستراليا والبحرين والمملكة المتحدة.

شكلت الولايات المتحدة التحالف بعد الهجمات على ناقلات النفط التي يلقي المسؤولون الأمريكيون باللوم فيها على إيران، ولم يرد الجيش الأمريكي على الفور على طلب للتعليق.

و قد اوضح مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن فرنسا لن تتخلى عن جهودها الدبلوماسية لحل أزمة الخليج الفارسي، قائلا ان فرنسا لا تزال تعمل خلف الكواليس قبل زيارة ماكرون للجمعية العامة للأمم المتحدة - لكنها لن تقدم مزيد من التعليقات، ولم تعلق السلطات الفرنسية على التطورات الأخيرة.

وكانت قد أصدرت وزارة الخارجية الفرنسية بيانًا يوم الأحد قائلة "إن فرنسا تدين بشدة هجمات الأمس على منطقتي بقيق وخريص النفطيتين، وتعرب عن تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية. ويمكن أن تؤدي هذه الإجراءات إلى تفاقم التوترات ومخاطر الصراع في المنطقة. من الضروري أن يتوقفوا ".

تدعو المملكة العربية السعودية المجتمع الدولي "لتحمل مسؤوليته في إدانة مرتكبي هذه الأفعال" ومواجهة المسؤولين عن الهجوم على المنشآت النفطية في البلاد خلال عطلة نهاية الأسبوع.

نُقلت تصريحات الحكومة في وسائل الإعلام الحكومية عقب اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي يوم الثلاثاء الذي أشرف عليه الملك سلمان، والذي نُقل عن قوله إن المملكة العربية السعودية قادرة على الدفاع عن مثل هذه "الهجمات الجبانة".

وقال مجلس الوزراء إن الهجمات على حقل نفط أرامكو ومنشأة معالجة الخام الرئيسية تهدد الأمن الدولي وإمدادات الطاقة العالمية. كررت الحكومة اتهامها باستخدام الأسلحة الإيرانية في الهجوم، دون مزيد من التفاصيل.

وأدى الهجوم، الذي اعلن المتمردون الحوثيون اليمنيون المتحالفون مع إيران مسئوليته عنه، إلى تعليق 5.7 مليون برميل من الخام السعودي يوميًا وملياري قدم مكعب من الغاز.