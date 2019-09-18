كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصومال: مقتل 15 إرهابيًا من حركة الشباب بالقرب من مدينة كيسمايو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت مصادر أمنية صومالية، مقُتل ما يصل إلى 15 إرهابيًا من حركة الشباب خلال عملية بالقرب من مدينة كيسمايو.

نفذت العملية ضد مجموعة الشباب في منطقة بندر الجديد في محيط جسر عراري بالقرب من مدينة كيسمايو.

في وقت سابق اليوم ، دعت بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (أميسوم) القوات الجيبوتية والإثيوبية إلى أن تكون أكثر إبداعًا لتكثيف القتال ضد مقاتلي الشباب في الدولة الواقعة في القرن الإفريقي.

دعا ناكيبوس لاكارا ، نائب قائد القوة المكلف بالعمليات والخطط التي تزور القواعد العسكرية في الصومال في مهمة تقييم ، القوات لدعم الجيش الوطني الصومالي لمساعدتهم في الدفاع عن بلادهم في نهاية المطاف.

قبل بضعة أيام ، قُتل أكثر من عشرة مسلحين من حركة الشباب واعتُقل عدد آخر بالقرب من مدينة ميرسا الساحلية القديمة في مقاطعة شبيلي السفلى في الصومال.

قدم رئيس الوزراء الصومالي حسن علي خيرى، الشكر للمجتمعات التي تعيش في مدينة ماركا القديمة لتنفيذ اتفاق المصالحة.

وترأست الحكومة الفيدرالية العملية في وقت سابق من هذا العام لوضع حد للفظائع بين ميليشيات قبلية متحاربة في المدينة الساحلية.

ومن خلال حديثه أثناء زيارته للمدينة ، شكر حسن خيرى السكان على دعمهم للوحدة والحفاظ على السلام والأمن منذ التوصل إلى الاتفاق.

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وحث رئيس مجلس الدولة السكان المحليين على العمل عن كثب مع مختلف الأجهزة الأمنية ومضاعفة علاقاتهم الوثيقة في ضمان الأمن.

وتعهد بتقديم التمويل من الحكومة الفيدرالية لتعزيز الرياضة في المدينة.

وبرفقة رئيس ولاية جنوب غرب الصومال، عبد العزيز لافتا غارين ، اختتم رئيس الوزراء زيارته التي استمرت أسبوعًا في الولاية وعاد إلى العاصمة مقديشو.

ودعا خيرى، الذي أعرب عن تقديره للترحيب الحار الذي حظي به والوفد المرافق له ، الإدارة المحلية في المدينة إلى تقديم قائمة من القضايا الملحة للمجتمع.

خرج مئات الأشخاص إلى شوارع مدينة كيسمايو الساحلية للاحتجاج على الحكومة الفيدرالية الصومالية وتدخلات قطر بشأن القرار الأخير بإعادة توجيه جميع الرحلات الجوية من وإلى كيسمايو عبر مقديشو.

وبدأت المظاهرة في وقت سابق يوم السبت في بلدة كيسمايو ، على بعد حوالي 500 كيلومتر جنوب العاصمة الصومالية مقديشو.

وفي مقابلة عبر الهاتف ، قال أحد المتظاهرين إن سكان كيسمايو يحتجون على قرار الحكومة الأخيرة بحظر جميع الرحلات الجوية المتجهة من وإلى كيسمايو عبر مقديشو.