صدام الريال بنافاس ومواجهة أتليتيكو لليوفي.. أبرز لقاءات اليوم من دوري الأبطال

تواصل اليوم الأربعاء، عجلة دوري أبطال أوروبا دورانها الذي بدأته أمس الثلاثاء، بإجراء مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات، والتي ستكون حبلى باللقاءات القوية، لعل أبرزها استقبال باريس سان جيرمان الفرنسي، ريال مدريد الإسباني، ومواجهة غريم هذا الأخير، أتليتيكو مدريد يوفنتوس الإيطالي.

وتحمل مباراة ريال مدريد بمضيفه باريس سان جيرمان، العديد من المشاهد العاطفية، إذ أنها تعتبر المواجهة الأولى للكوستاريكي كيلور نافاس، حارس مرمى الريال السابق، ضد فريقه منذ خمس سنوات، بعدما انتقل نافاس إلى بطل فرنسا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكد نافاس أن اللقاء يمثل له ذكريات رائعة وحبا كبيرا، غير أن تركيزه منصب على تحقيق الفوز مع فريقه الجديد، علما أن الكوستاريكي ليس وحده من تحمل له المواجهة لحظات عاطفية، بل ستكون كذلك للحارس ألفونس أريولا، المنتقل من باريس سان جيرمان إلى ريال مدريد، في صفقة تبادلية مع نافاس.

وتشهد مواجهات اليوم أيضا، لقاء تكرر في السنوات الأخيرة بدوري الأبطال، سيكون طرفاه أتليتيكو مدريد ويوفنتوس الإيطالي، ضمن أولى جولات المجموعة الرابعة.

ويبحث اليوفي بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، عن تحقيق فوزه الأول على الأتليتيك، على أرضه وأمام جماهيره، علما أن الفريق الإسباني فاز بمبارياته الثلاث التي جمعته بالسيدة العجوز على أرضه.