87% من الأصوات: غانتس يتفوق بقليل والأصوات العربية لم تحتلن

القدس - بواسطة محمد عز العرب - بينت نتائج فرز 87% من الأصوات لانتخابات الكنيست، ظهر اليوم الأربعاء، بحسب لجنة الانتخابات المركزية أن حزب "كاحول لافان" حصل على 26.3% من عدد الأصوات، مقابل 25.7% لحزب "الليكود".

وأظهرت النتائج أن القوة الثالثة هي القائمة المشتركة التي حصلت على 8.5% من عدد الأصوات، يليها "شاس" بنسبة 7.7%، و"يسرائيل بيتينو" 7.3%، و"يهدوت هتوراه" 6.5، و"إلى اليمين" 5.9%، و"العمل – غيشر" 4.9%، و"المعسكر الديمقراطي" 4.4%، و"عوتسما يهوديت" 1.9% ما يعني أنه لم يتجاوز نسبة الحسم.

وكانت قد أشارت نتائج سابقة بعد الانتهاء من فرز 81% من الأصوات، قبيل ظهر اليوم، إلى أن حزب "كاحول لافان" وصل إلى نسبة 27.3% من عدد الأصوات، مقابل 26.9% لحزب "الليكود".

وبحسب الحصيلة السابقة، يتضح أن غالبية الأصوات في البلدات العربية لم تتم حتلنتها بعد، ولذلك فإن القوة الثالثة هي "شاس" التي حصلت على 8.1% من عدد الأصوات، يليها "يسرائيل بيتينو" 7.5%، و"يهدوت هتوراه" 6.9%، و"إلى اليمين" 6.2%، و"العمل – غيشر" 5.1%، و"المعسكر الديمقراطي" 4.4%، والقائمة المشتركة 4.7%، بينما لم يتجاوز "عوتسما يهوديت" نسبة الحسم، حيث حصل على 2.03%.

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وكانت معطيات غير رسمية قد أشارت إلى أنه بعد فرز 91.4% من عدد الأصوات تعادل كل من "الليكود" و"كاحول لافان"، وحصل كل منهما على 32 مقعدا، مقابل 12 مقعدا للقائمة المشتركة، و9 مقاعد لكل من "شاس" و"يسرائيل بيتينو"، و 8 مقاعد لـ"يهدوت هتوراه"، و 7 مقاعد لـ"إلى اليمين"، , 6 مقاعد لـ"العمل – غيشر"، و 5 مقاعد لـ""المعسكر الديمقراطي".

وبحسب هذه المعطيات فإن كتلة "اليمين" والحريديين تحصل على 56 مقعدا، مقابل 43 مقعدا لمعسكر بيني غانتس.