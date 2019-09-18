مدرب ليفربول: ضربة جزاء نابولي غير صحيحة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعرب مدرب ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب، عن استياءه بعد خسارة فريقه أمام نابولي الإيطالي بهدفين مقابل لا شيء، ضمن الجولة الافتتاحية لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ولم يقدم ليفربول المستوى المأمول منه، في وقت تمكن فيه نابولي من استغلال عاملي الأرض والجمهور، ليبدأ المسابقة القارية بأفضل طريقة ممكنة.

وقال كلوب في تصريحات لشبكة "بي تي سبورت" عقب انتهاء اللقاء "يجب أن تكون الهزيمة مؤلمة لأنه سنحت لنا فرصًا لم نتمكن من إنهائها وهذه مشكلة، في الشوط الثاني كانت مباراة جنونية".

وعندما سئل عن ركلة الجزاء التي احتسبت لنابولي وجاء منها هدف المباراة الأول، أجاب كلوب "لا أعتقد أنها ركلة جزاء، ماذا يمكنني القول؟ بالنسبة إلي إنها ليست ركلة جزاء بكل وضوح، لقد قفز خوسيه كاييخون قبل أن يكون هناك احتكاك، لا نستطيع تغيير ذلك".

وختم كلوب "قدمنا كرة قدم جيدة، لكننا لم نتمكن من إنهاء المباراة لصالحنا، سيطرنا للحظات عديدة لكننا لم نحظ بالفرص الكافية، اتخذنا بعض القرارات التي جانبها الصواب ويجب أن نتقبل الهزيمة، في الكثير من الأحيان لم تكن اللمسة الأخيرة على ما يرام".