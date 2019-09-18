شكرا لقرائتكم خبر عن اغتيال عنصراً من ميليشيا حزب الله اللبناني في درعا والان مع التفاصيل

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن مسلحين اغتالوا عنصراً من ميليشيا حزب الله اللبناني، في ريف محافظة درعا الشرقي في الجنوب السوري.

وقال المرصد في بيان: "أقدم مسلحون مجهولون على تنفيذ عملية اغتيال طالت أحد العناصر التابعين لميليشيات حزب الله اللبناني وشقيقه في بلدة الحراك بريف درعا الشرقي، وذلك عن طريق إطلاق النار عليهم بشكل مباشر ما أدى لمقتلهما على الفور".