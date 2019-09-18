شكرا لقرائتكم خبر عن جهود مستمرة لإعادة تأهيل شارع الغويزي - الديس بالمكلا بحضرموت والان مع التفاصيل

يتواصل العمل حالياً في مشروع اعادة تأهيل شارع الغويزي - الديس بمدينة المكلا في اطار مشروع تأهيل الخط العام من الديس حتى منطقة خلف.

وتشمل الأعمال اعادة سفلتة المناطق المتضررة من الطريق والجُزر المحادية لها.

ويأتي ذلك في اطار مشروع عام لإعادة تأهيل شوارع المكلا المتضررة .

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محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، شدد على متابعة العمل وسرعة الانجاز، وأكد اهتمام قيادة السلطة المحلية بإعادة تأهيل شوارع المكلا التي شهدت تضرراً كبيراً ، وبات التدخل لإعادة تأهيلها أمراً ملحاً .

وكانت قد شرعت قيادة السلطة المحلية بمحافظة حضرموت ببدء التنفيذ الفعلي لمشاريع إعادة تأهيل الطرق الداخلية بمدينة المكلا .

ووقّع محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، في الـ25 من أغسطس الماضي بمدينة المكلا، على العقد الأول لإعادة تأهيل الطرق الداخلية بمدينة المكلا ، ويختص العقد بإعادة سفلتة المقطع الممتد من منطقة الغويزي بالديس الى كورنيش المحضار بخلف ، ويشمل إعادة تأهيل الطريق وإضافة طبقة اسفلتية إضافية وتبليط الأرصفة المتضرّرة بطول 10 كيلومترات وبكلفة 5 ملايين و700 ألف دولار بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة .

حضر توقيع الاتفاقية مدير عام مكتب وزارة الأشغال العامة والطرق بساحل حضرموت الدكتور محمد سالم باخلعة ، ووقّعها عن الشركة المنفّذة ، مؤسسة باقديم للتجارة والمقاولات الشيخ محمد باقديم .