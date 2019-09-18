شكرا لقرائتكم خبر عن قناة أمريكية: الصواريخ التي استهدفت "أرامكو" أتت من الجهة الشمالية أي إيران والان مع التفاصيل

كشفت قناة سي إن إن الأمريكية، عن مكان إطلاق الصواريخ التي استهدفت منشآت النفط في المملكة العربية السعودية.

وبحسب القناة فإن "صور الأقمار الصناعية تظهر أن الصواريخ أتت من الجهة الشمالية أي إيران".

ووفق القناة، فإن "صواريخ فشلت بضرب أهدافها في أرامكو كشفت مصدر انطلاقها".

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وبينت أن "الصواريخ المعدلة يمكنها التحليق منخفظة للتخفي عن الرادارات".

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني، اعتبر اليوم الأربعاء، أن الهجوم على منشآت النفط بالسعودية على سبيل الإنذار.

ونقلت وكالات أنباء إيرانية عن الرئيس الإيراني حسن روحاني، قوله "اليمنيون هاجموا منشأتي النفط السعوديتين على سبيل "الإنذار".

من جانبه ذكر سفير السعودية في لندن، "من شبه المؤكد أن الهجوم على منشأتي النفط من تنفيذ إيران".