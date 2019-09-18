شكرا لقرائتكم خبر عن فهد آل ثاني يكشف أسباب إدخال قوات إيرانية وتركية لقطر والان مع التفاصيل

كشف الشيخ فهد بن عبدالله آل ثاني وهو أحد أفراد الأسرة الحاكمة في قطر، سبب إدخال قوات إيرانية وتركية لقطر بالرغم من وجود أكثر من عشرة آلاف جندي أمريكي في الأراضي القطرية.

وأضاف ضمن تصريحات في حوار نشرته صحيفة "عكاظ" السبب هو عدم ثقة النظام بالقطريين سواءً قطر بسبب دوره التخريبي في الخليج والمنطقة والعالم وبسبب إهدار ثروات ومقدرات الوطن التي لو تم صرفها في أوجهها الصحيحة لكانت ستغني الميزانية عن العجز الحالي بل وسيكون هناك فائض ضخم وسيكون لدينا صندوق سيادي لا مثيل له".

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وتابع "ولكن تم استخدام تلك الثروات الهائلة في تأجيج الثورات والتخطيط لها منذ عقود وها هي نتائجها.. أطفال يتامى ونساءٌ ثكالى وأرامل ومشردون وتجاوزنا المليون شهيد في هذه الثورات التي كان سببها هذه العصابة الفاسدة المجرمة".

وبشأن المقربين للنظام وأيضا من آل ثاني المطلوبين دولياً ، قال "النظام القطري يورط بخبث شديد بعض الأشخاص المقربين منه لكي يكونوا هم المنقذين الوحيدين لهذا المتورط ولكي لا يخرج عن طاعتهم ولا يرى إلا عصابة الحمدين كمنقذ له ولكي لا يفشي أسرارهم وحتى في حال سقط النظام سيكون هذا الضحية مسجونا أو مطلوبا دوليً ا لا يستطيع الحديث أو السفر هذا التصرف هو ابتزاز خبيث يقوم به الحمدين ضد بعض المقربين منهم الذين وقعت بين يديهم أسرار عصابة الحمدين".

وعن رسالته للمواطن القطري قال "أنا قلت أكثر من مرة أن المواطن القطري أكبر الخاسرين بسبب هذا النظام وأطلب منهم الآن أن يسألوا النظام القطري عن سبب إنشاء «المؤسسة العربية للديمقراطية»، «ملتقى النهضة»، «أكاديمية التغيير» و«مركز حرية الإعلام» وغيرها الكثير.. ً أسألوهم أو ابحثوا عن نشاطها وستعلمون يقينا بالأدلة القاطعة أن الدولة الداعية لمكافحة الإرهاب كانت حليمة في قرارها".