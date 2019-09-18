الداخلية تفتتح مركزاً بناحية الرشيد لتسهيل إصدار بطاقات السكن للمواطنين

وقال مدير مكتب معلومات الكرخ العميد أوس أسد العيساوي في حديث لـ الخليج 365 إنه "بعد توجيهات وزير الداخلية ومدير الأحوال المدنية اللواء نشأت إبراهيم تم افتتاح مركز في ناحية الرشيد لاستقبال طلبات المواطنين الراغبين الحصول على بطاقات السكن"، مبيناً أن "المركز سيسهل الحصول على بطاقة السكن للمواطنين بدلاً من الذهاب إلى المديرية الموجودة في منطقة السعدون ببغداد".وأضاف، أن "المشمولين بهذه الميزة سيكون من سكنة ناحية الرشيد وقضاء المحمودية واليوسفية وقضاء اللطيفية والرضوانية"، مشيراً إلى أن "المواطنين سيتمكنون بعد حصول الموافقة من الحصول على هذه البطاقة عبر المراكز المخولة في مناطق سكناهم".

وأشار العيساوي، إلى أنه "سيتم أيضاً افتتاح مركز آخر في منطقة التاجي ببغداد لنفس الغرض ليشمل المواطنين من سكنة مناطق شمال بغداد".