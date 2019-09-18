محافظة بغداد تحدد موعد اعلان الفائزين بتعيينات التربية بصفة 'مدرس ومعلم'

اعلنت محافظة بغداد، الاربعاء، عن موعد اعلان الفائزين بتعيينات التربية بصفة "مدرس ومعلم". وقال المحافظ فلاح الجزائري في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "موعد اعلان اسماء الفائزين للمتقدمين للتعيين بصفة مدرس ومعلم ستكون يوم الاحد المقبل". واضاف ان "ذلك يشمل جميع مديريات التربية الست لجانبي الكرخ والرصافة".



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