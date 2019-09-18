رئيس بنك يقترض من سائقه... 'الزمن دولاب'!

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من منا لم يجد نفسه بحاجة إلى بعض المال، ما اضطره إلى الاقتراض من صديق؟ لكن أن يحدث هذا مع رئيس أكبر بنك في ألمانيا أمر مستبَعد .. فما بالك باقتراضه المال من أحد موظفيه، وبالتحديد سائقه؟!
وأثناء مشاركته في إحدى الفعاليات في مدينة دوسلدورف الألمانية مساء الاثنين الماضي، سُئل رئيس أكبر مجموعة مصرفية في ألمانيا عن المبلغ المالي الذي كان في جيبه في تلك اللحظة، ولذلك اضطر إلى الاقتراض من سائقه لعدم حمله أي أوراق مالية.
وفي مؤتمر صحفي نظمته جريدة "راينشه بوست" الألمانية، ألقى كريستيان سيفينج الضوء على أوضاعه المالية الخاصة، مشيراً إلى أن أفراد أسرته تقوم بحوالي 95 في المائة من تعاملاتها المالية والتجارية عبر الإنترنت أو الهاتف المحمول، في حين أنه ما زال يتعامل بالوسائل التقليدية وما زال يتعامل بشكل أساسي مع الفروع الحقيقية للبنوك.
جدير بالذكر أن التعاملات المالية في ألمانيا، صاحبة رابع أقوى اقتصاد في العالم، ما زالت تعتمد بدرجة كبيرة على الأوراق المالية كوسيلة للدفع. كما أن الكثير من المتاجر الصغيرة والمقاهي لا تقبل بطاقات الائتمان.
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