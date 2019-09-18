جنايات بابل: السجن المؤبد لمدان بقتل شقيقته

قضت محكمة جنايات بابل، الاربعاء، حكما بالسجن المؤبد ضد مدان بقتل شقيقته أمام محكمة المحاويل شمالي المحافظة.

وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه إن "الهيئة الأولى في محكمة جنايات بابل نظرت قضية مدان أقدم على قتل شقيقته بواسطة بندقية صيد أمام محكمة المحاويل بعد خلاف عائلي".

وأضاف أن "المجنى عليها أقامت علاقة مع قريبها وتزوجته وهجرت منزلها على الرغم من رفض ذويها، ما أدى الى نشوب خلافات عائلية تطورت الى دعاوى قضائية في محكمة المحاويل".

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وتابع أن "محكمة الجنايات أكملت جميع إجراءات الاستماع الى اقوال الشهود والمدعين بالحق الشخصي بحضور الادعاء العام ووكيل الدفاع، وقررت الحكم بالسجن المؤبد استنادا الى أحكام المادة 406 من قانون العقوبات بعد تنازل المدعين بالحق الشخصي والد ووالدة وزوج المجنى عليها، وكون المتهم لم يرتكب أية جريمة سابقاً".

يذكر ان القضاء العراقي يصدر بين فترة واخرى احكاما بالاعدام والسجن بحق متهمين بعناصر "ارهابية" وجنائية.