رقمنة السير الذاتية لمرشحي "الوطني الاتحادي" بالإمارات

أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات بدولة الإمارات، الأربعاء، أنها حملت السير الذاتية للمرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي على موقعها الإلكتروني.

جاء ذلك في إطار سعي اللجنة لتعزيز معرفة الناخبين بمرشحي المجلس الوطني الاتحادي، وتمكينهم من التعرف على قدراتهم وخبراتهم، وفق بيان صادر عنها.

وبيّنت اللجنة أن إضافة السير الذاتية للمترشحين على الموقع الإلكتروني من شأنها أن تسهم في التحفيز على إيجاد نوع من التفاعل بين الناخبين والمرشحين والتعرف على الخبرات والمؤهلات التي يتمتعون بها، وبما يسهم في تمكين الناخب من التعرّف على كفاءات كل مرشح واختيار من يرونه أهلا لتمثيلهم في المجلس الوطني الاتحادي.

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وكانت اللجنة الوطنية للانتخابات قد طلبت من الراغبين للترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي إرفاق السير الذاتية الخاصة بهم مع طلبات الترشح، كإحدى الوثائق المطلوبة وغير الملزمة لإتمام عمليات التسجيل التي تمت في مقار لجان الإمارات في جميع إمارات الدولة وفي الفترة من 18 حتى 22 أغسطس/آب 2019.

ودعت اللجنة الوطنية للانتخابات أعضاء الهيئات الانتخابية للدخول للموقع الإلكتروني، وقراءة السير الذاتية للمرشحين، كخطوة عملية تسهم في تمكينهم من اتخاذ قرارهم بالتصويت للأفضل، ولمن سيمثل صوتهم تحت قبة المجلس الوطني الاتحادي، وللتعرف في الوقت ذاته على الأقدر لنقل قضاياهم ومشكلاتهم لصناع القرار.

و بدأت الحملات الدعائية للمرشحين لعرض برامجهم الانتخابية في 8 سبتمبر/أيلول الجاري، لتستمر 27 يوما حتى تاريخ 4 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وذلك بحسب الجدول الزمني لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019.

يشار إلى أن وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي وبوصفها الأمانة العامة للجنة الوطنية للانتخابات تعمل مع لجنة إدارة الانتخابات على تنظيم جميع جوانب العملية الانتخابية الخاصة بالدورة الرابعة من انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019.