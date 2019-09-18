غداة انتخابات إسرائيل.. فلسطين تبحث عن "شريك حقيقي للسلام"

أكدت السلطة الفلسطينية، الأربعاء، أنها تبحث عن شريك حقيقي للسلام، في أول تعليق لها حول النتائج الأولية للانتخابات الإسرائيلية.

وقال عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" ورئيس هيئة الشؤون المدنية حسين الشيخ: "بعد النتائج الأولية للانتخابات الإسرائيلية نؤكد موقفنا الثابت بأنها شأن داخلي إسرائيلي".

قبل أن يستدرك في تغريدة على حسابه في "تويتر": "لكننا نبحث عن شريك حقيقي للسلام ينهي الاحتلال ويؤمن بحل الدولتين وفقا لقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة".

Advertisements

وأشارت نتائج العينات الانتخابية التي أجرتها قنوات التلفزيون الإسرائيلي الرئيسية، إلى تقدم حزب"أزرق أبيض" برئاسة بيني جانتس على منافسه حزب " الليكود" اليميني برئاسة بنيامين نتنياهو بمقعد واحد.

فيما أشارت عينة أخرى إلى تعادل بين الحزبين، ليحصل كل منهما على 32 مقعداً.



ولا تعلق السلطة الفلسطينية آمالا على انتخابات الكنيست التي انتظمت أمس الثلاثاء، حيث غابت عملية السلام عن البرامج الانتخابية للأحزاب الإسرائيلية.

وكانت المفاوضات السياسية الفلسطينية-الإسرائيلية قد توقفت مطلع عام 2014 لرفض الاحتلال وقف الاستيطان والقبول بحل الدولتين والإفراج عن المعتقلين، دون أن يلوح أي أفق باستئناف تلك المحادثات.