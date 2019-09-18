أحد أفراد الأسرة الحاكمة بقطر: أنا معجب بالأمير محمد بن سلمان 

الأربعاء 18 سبتمبر 2019

كتب الدوحة الرياض - الخليج 365

علق الشيخ فهد بن عبدالله آل ثاني، أحد أفراد الأسرة الحاكمة في قطر، على الإصلاحات والنهضة التي يقوم بها الأمير محمد بن سلمان.



وقال ضمن حوار اجرته معه صحيفة "عكاظ" - تابعها "الخليج 365" - أنا شخصياً معجب بأخي الأمير محمد بن سلمان ويشرفني أنني قد التقيت به أكثر من مرة في أكثر من مناسبة ولاشك أنه مكسب كبير لوطنه والمنطقة ككل".

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وتابع "حتى نحن كخليجيين نحتاج لمثل هذا القائد في هذه المرحلة بالذات".

ومضى "يقوم الأمير محمد بأعمال جبارة ومشاريع في كل أنحاء المملكة في شتى المجالات، ولا ننسى محاربته للفساد بحزم وبدون تفريق أو تمييز وهذا أمر في غاية الأهمية لأنه لايمكن لأي بلد أن يتقدم ويتطور بدون ً محاربة جادة للفساد والفاسدين، نسأل الله له التوفيق والنجاح دائما".

وبشأن تعليقه على مصطلح «حصار» الذي أطلقه النظام القطري كوصف للمقاطعة قال "بصراحة هذا المصطلح يدعو للسخرية ولم تقبله الأوساط الاجتماعية والدولية حيث رفضه الاتحاد الأوروبي ورفضته روسيا مبكرً ً ا وكل الدول، لكن بما أننا جميعا نتحدث العربية أطلب منهم قبل إطلاق المصطلحات التأكد من معانيها في معاجم اللغة على الأقل".