روحاني: الحوثيون هاجموا المنشآت النفطية السعودية على سبيل الإنذار

لفت الرئيس الايراني ​حسن روحاني​ إلى أن "اليمنيين لم يستهدفوا في ​أرامكو​ مدرسة أوlمستشفى إنما ضربوا مركزا صناعيا"، مشيراً إلى ان "الحوثيين هاجموا المنشآت النفطية السعودية على سبيل الإنذار"، مؤكداً "إننا لا نريد صراعا في المنطقة لكن يجب التساؤل عن من بدأ الحرب في اليمن".

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