أفادت وزارة الخارجية الاميركية بأن "وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو سيتوجه اليوم إلى السعودية، ليبحث مع قيادة السعودية كيفية الرد على استهداف معملين تابعين لشركة "أرامكو" أواخر الأسبوع الماضي"، مؤكدةً أن "بومبيو سيلتقي في جدة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بهدف "بحث الهجوم الأخير على المنشآت النفطية للمملكة، وتنسيق جهود محاربة العدوان الإيراني في المنطقة".
ولفتت إلى أنه "في وقت لاحق من اليوم، سيتوجه وزير الخارجية الأميركي إلى أبو ظبي حيث سيناقش مع ولي عهدها محمد بن زايد المسائل الإقليمية والثنائية".
كانت هذه تفاصيل خبر خارجية اميركا: بومبيو سيتوجه اليوم إلى السعودية والإمارات لبحث كيفية الرد على هجوم "أرامكو" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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