وزير المالية السعودي: لا تأثير للهجمات في الجوانب الاقتصادية والمالية

أكّد وزير المالية السعودي ​محمد الجدعان​، أنّ "إيرادات الميزانيّة لن تتأثّر بالهجمات الإرهابيّة، ولا تأثير للهجمات في الجوانب الاقتصاديّة والماليّة". وتوقّع في تصريحات صحافية، "نمو الناتج غير النفطي 2.9% إلى 3% هذا العام"، لافتًا إلى "أنّنالا نتّفق مع توصية "​صندوق النقد الدولي​" بزيادة ضريبة ​القيمة المضافة​، ولا نتوقّع زيادتها في عام2020". وركّز على "أنّنالا نستبعد إصدار شريحة جديدة من السندات الدولية قبل نهاية العام الحالي".

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