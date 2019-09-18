أعرب رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن، عن إدانته "الاعتداءات على منشآت حيويّة في السعودية، الّتي لا تؤثّر فقط على السعودية بل على العالم، والاقتصاد العالمي وعلى إمدادات الطاقة".
ودعا المجتمع الدولي، خلال اتصال هاتفي أجراه بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، إلى "اتخاذ إجراءات حازمة وموقف صارم تجاه مثل هذه الهجمات التخريبيّة".
من جهته، عدّ بن سلمان ما حدث بأنّه "اختبار حقيقي للإرادة الدوليّة في مواجهة الأعمال التخريبيّة المهدّدة للأمن والاستقرار الدوليَّين".
كانت هذه تفاصيل خبر ولي عهد السعودية عن هجوم أرامكو: اختبار حقيقي للإرادة الدولية بمواجهة الأعمال التخريبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.