ولي عهد السعودية عن هجوم أرامكو: اختبار حقيقي للإرادة الدولية بمواجهة الأعمال التخريبية

أعرب رئيس ​كوريا الجنوبية​ ​مون جاي إن​، عن إدانته "الاعتداءات على منشآت حيويّة في ​السعودية​، الّتي لا تؤثّر فقط على السعودية بل على العالم، و​الاقتصاد العالمي​ وعلى إمدادات الطاقة".

ودعا ​المجتمع الدولي​، خلال اتصال هاتفي أجراه بولي العهد السعودي الأمير ​محمد بن سلمان بن عبدالعزيز​، إلى "اتخاذ إجراءات حازمة وموقف صارم تجاه مثل هذه الهجمات التخريبيّة".

من جهته، عدّ بن سلمان ما حدث بأنّه "اختبار حقيقي للإرادة الدوليّة في مواجهة الأعمال التخريبيّة المهدّدة للأمن والاستقرار الدوليَّين".