أعلنت "الوكالة الإيرانية للأنباء- إرنا"، أنّ "زيارة رئيس الجمهورية حسن روحاني والوفد المرافق له لحضور الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة، ربّما لن تتمّ بسبب عدم إصدار التأشيرات من قبل الإدارة الأميركية".
وأوضحت أنّه "كان من المقرّر أن يتوجّه وزير الخارجية محمد جواد ظريف إلى نيويورك صباح يوم الجمعة 20 أيلول، وروحاني يوم الإثنين 23 أيلول، وإذا لم يتمّ إصدار التأشيرات في الساعات القليلة المقبلة، فمن المحتمل أن يتمّ إلغاء الزيارات".
كانت هذه تفاصيل خبر إرنا: روحاني قد لا يشارك بالجمعية العامة للأمم المتحدة لعدم إصدار التأشيرات بعد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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