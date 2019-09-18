إرنا: روحاني قد لا يشارك بالجمعية العامة للأمم المتحدة لعدم إصدار التأشيرات بعد

أعلنت "الوكالة الإيرانية للأنباء- إرنا"، أنّ "زيارة رئيس الجمهورية ​حسن روحاني​ والوفد المرافق له لحضور الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة، ربّما لن تتمّ بسبب عدم إصدار التأشيرات من قبل ​الإدارة الأميركية​".

وأوضحت أنّه "كان من المقرّر أن يتوجّه وزير الخارجية ​محمد جواد ظريف​ إلى ​نيويورك​ صباح يوم الجمعة 20 أيلول، وروحاني يوم الإثنين 23 أيلول، وإذا لم يتمّ إصدار التأشيرات في الساعات القليلة المقبلة، فمن المحتمل أن يتمّ إلغاء الزيارات".