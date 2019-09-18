الخارجية الأميركية حثت رعاياها على توخي مزيد من الحذر لدى السفر إلى السعودية

حثت ​وزارة الخارجية الأميركية​، رعاياها على "توخي مزيد من الحذر لدى السفر إلى ​السعودية​"، مشيرةً إلى أن "أفراد البعثة الأميركية وعائلاتهم غير مسموح لهم باستخدام مطار أبها دون موافقة رئيس البعثة".

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