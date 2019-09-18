كشف محلل سابق عمل مع وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية فيليب ماد عن "الطريقة التي تستخدم في التحقيق بمثل الهجمات التي استهدفت معملين لشركة "أرامكو" في بقيق وخريص مؤخرا"، مشيراً إلى أن "هناك حجم معلومات هائل موجود الآن على الأرض، من المفترض أنهم ينظرون الآن إلى مواقع منصات الإطلاق والمسارات، فهناك العديد من الحلفاء في المنطقة، الكويتيون والأردنيون والسعوديون بالطبع يمكنهم تقفي ذلك، ووردتنا معلومات من الأرض أن هناك قطعا للوحات كهربائية".
وأشار إلى أنه "يمكن النظر إلى مواقع الانفجارات والبحث عن بقايا أجزاء، بالإضافة إلى الاستماع إلى الإيرانيين، وبالتحديد لقواتهم العسكرية في الخليج العربي وهل يتحدثون عن هذا الموضوع، بالتأكيد هناك كم معلومات هائل من المفترض أنه موجود هناك"، لافتاً إلى انه "يمكن تحديد مسار الهجوم عبر كم هائل من المعلومات من دول صديقة مجاورة، دفعت السعودية أموالا طائلة ليس لتحديد من أين تأتي الصواريخ بل أيضا والعمل مثل الإسرائيليين على وقفها، ولا بد من وجود معلومات تكتيكية لإظهار مسار الصواريخ".
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول سابق بـCIA: السعودية دفعت أموالا طائلة لمعرفة من أين أتت الصواريخ التي استهدفت "أرامكو" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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