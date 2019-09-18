أفادت وكالة أنباء "إيسنا" ال​إيران​ية بأن "إيران أرسلت رسالة الى ​الولايات المتحدة​ عبر ​السفارة السويسرية​ ب​طهران​ بشأن هجوم ​أرامكو​ أبلغت فيها ​واشنطن​ أنها غير مسؤولة عن الهجوم"، مشيرةً إلى أن "طهران نفت في الرسالة كافة الاتهامات الموجهة ضدها، كما أبلغت واشنطن أنها سترد فورا على أي إجراء ضدها، وأن ردها لن يقتصر على مصدر التهديد وطهران سلمت الرسالة للسفارة السويسرية يوم الاثنين الماضي".

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كانت هذه تفاصيل خبر إيسنا: طهران أبلغت واشنطن على خلفية هجوم أرامكو أن ردها على أي إجراء ضدها لن يقتصر على مصدر التهديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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